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Правила обязательного видеонаблюдения приняты в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Марта 2023, 10:09
Правила обязательного видеонаблюдения приняты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За обеспечение исправного состояния камер видеонаблюдения предусмотрена прямая ответственность руководителей соответствующих органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

27 февраля 2023 года по инициативе Генеральной прокуратуры органы уголовного преследования утвердили Правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

«Системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены. Сформирован перечень лиц имеющих право, в том числе удаленно просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений. Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

«Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива», - добавили в ведомстве.

Правила разработаны в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», став еще одним действенным заслоном по противодействию нарушениям прав граждан.


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