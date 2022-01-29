Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Спортсмены не должны будут надевать маску при получении медалей на предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в соответствии с обновленными правилами, объявленными организаторами и Международным олимпийским комитетом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Оргкомитет «Пекин 2022» и МОК смягчили правила COVID-19, которые будут действовать во время медальных церемоний на Играх, которые откроются в следующую пятницу (4 февраля).

На прошлогодней отложенной Олимпиаде в Токио спортсмены могли снимать маски для фотосъемки не более чем на 30 секунд.

Спортсменам, поднявшимся на пьедестал почета в Пекине 2022, будет разрешено быть без масок при получении награды.

Им будет предложено надеть маски «после завершения исполнения гимна на церемонии победы или последней фразы сценария на церемонии в месте проведения соревнований, находясь при этом на подиуме... перед групповым фото на золотом подиуме или перед тем, как сойти с подиума или отойти от своего места».

Спортсменам будет разрешено снова снять маску, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии, сохраняя при этом необходимую социальную дистанцию, описанную в «полейбуке» - серии правил, внедренных МОК и организаторами для снижения рисков, связанных с COVID-19.

МОК изначально призвал спортсменов не снимать маски во время медальных церемоний в Токио-2020, но ослабил правила после того, как несколько спортсменов были замечены на подиуме без масок.

«В соответствии с требованиями программы игр в Пекине 2022 года и рекомендациями ученых, протокол церемонии награждения был адаптирован, чтобы позволить спортсменам поделиться своими эмоциями с миром во время этого уникального события в их спортивной карьере, а также помочь СМИ полностью запечатлеть этот момент», - заявил МОК.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут до 20 февраля.