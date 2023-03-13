Правила назначения госпособий семьям с детьми разработали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА».

«Проект приказа министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей» разработан с целью реализации Социального кодекса Республики Казахстан. Принятие приказа не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий», - отмечено в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, порядок назначения пособий на рождение и по уходу будет осуществляться следующим образом:

- Пособие по уходу назначается со дня рождения ребенка по достижении им возраста полутора лет, включительно, а в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня установления опеки по достижении им возраста полутора лет;

- При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя;

- При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

Пособие по уходу кандасам назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.

Пособие на рождение и по уходу назначаются независимо от доходов семьи ребенка.

Порядок назначения пособия многодетной семье:

Пособие многодетной семье назначается со дня обращения в уполномоченный орган по назначению пособия через Государственную корпорацию за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления.

Представление заявления для назначения пособие многодетной семье не требуется при назначении пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

При назначении пособия многодетной семье в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).

В случае изменения состава семьи, влияющего на увеличение или уменьшение размера получаемого пособия многодетной семьей, изменение размера пособия производится с даты возникновения права на изменение размера пособия, но не ранее момента его назначения на основании поданного в отделение Государственной корпорации заявления по форме согласно приложению 6 к настоящим правилам с приложением подтверждающего документа, но не ранее даты вступления в силу настоящих правил.

Семьям, имеющим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), которым пособие многодетной семье было назначено после 1 января 2020 года, размер пособия пересчитывается автоматически в размере, указанном в пункте 1 статьи 92 Социального Кодекса.

Порядок назначения пособия награжденной матери:

Пособие награжденной матери назначается со дня обращения за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления.

Представление заявления для назначения пособие многодетной матери не требуется при назначении пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

Для назначения пособия награжденной матери к заявлению, предоставляемого по месту жительства, по форме согласно приложению 7 к настоящим правилам, прилагаются документы, указанные в перечне основных требований к оказанию государственной услуги «Назначение государственного пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени» в соответствии с приложением 8 к настоящим правилам.