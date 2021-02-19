Правила написания фамилий на латинице планируют разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году планируется разработать правила написания имен и фамилий граждан на латинице. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Нургиса Дауешов, в целях реализации государственной программы на 2020-2025 годы в 2021 году планируется проведение 118 мероприятий.

В частности, планируется внесение изменений в Указ Президента Республики Казахстан «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», также изменения в государственную программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы.

«Планируется разработать правила написания имен, фамилий граждан Республики Казахстан на латинице; разработать стандартизацию наименований географических объектов и их составных частей на территории Республики Казахстан на основе латинской графики», - сообщил Н. Дауешов в ходе коллегии ведомства.

Напомним, 28 января Правительство РК представило доработанный проект алфавита казахского языка на латинской графике.