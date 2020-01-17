Правила моратория на проверки бизнеса разъяснили актюбинским предпринимателям

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинским предпринимателям разъяснили правила введения моратория на проверки субъектов малого бизнеса и использования контрольно-кассовых машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в конце 2019 года Глава государства подписал Указ «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан».

Как отметил заместитель руководителя управления госдоходов по городу Актобе Дамир Кубенов, в соответствии с Указом Президента центральные государственные и местные исполнительные органы с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года не могут проводить проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.

К микропредпринимателям относятся субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30 000 кратного МРП, то есть не превышающий 79,5 млн тенге. Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300 000 кратного МРП, то есть не превышающий 795 млн тенге.

Так же заместитель УГД остановился и на случаи, которые не входят в мораторий, то есть когда проверки будут продолжаться.

По его словам, если предприниматели будут допускать нарушения, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также в целях выявления причин фактов нарушения требований законодательства, если по конкретному факту в отношении конкретного субъекта предпринимательства одной внеплановой проверки будет недостаточно, то проверки будут проводиться по решению первого руководителя центрального государственного и местного исполнительного органа.

Освобождение микро- и малого бизнеса от проверок на 3 года не снимает обязанности по сдаче кассы и выдаче чеков.

«Микро- и малый бизнес освободят от уплаты основного налога и проверок, было сказано в Послании Президента. Предприниматели знают об этом, но многие думают, что это новшество позволяет им не сдавать кассы и не пробивать чеки. Отметим, что с 1 января этого года бизнесмены должны были заменить старую фискальную технику на новую, с функцией передачи данных онлайн», - напомнил Дамир Кубенов.

Как известно, с 1 января 2020 года предприниматели, занятые в торговле, должны приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовые машины с функцией онлайн-передачи данных.

«На сегодняшний день актуальная проблема для бизнеса - это дороговизна кассовых аппаратов, средняя цена составляет от 60 тысяч тенге и выше на рынке. Государство пошло предпринимателям навстречу, согласно которому, лица, которые приобрели кассовый аппарат и зарегистрировали его до 1 января 2020 года имеют возможность уменьшения суммы ИПН на сумму, приобретенного ККМ – но не более 60 тысяч тенге»,- объяснил представитель УГД.





Иными словами, для бизнесменов, которые приобрели онлайн-кассовые аппараты, сумма ИПН подлежит корректировке в сторону уменьшения. Компенсировать предприниматели смогут максимум 60 тысяч тенге. Но не более 50% от суммы ИПН. То есть, если вы приобрели онлайн-кассовый аппарат за 60 тысяч тенге, при этом у вас сумма налогов по итогам года 120 тысяч тенге, то вы имеете право уменьшить ИПН на 60 тысяч тенге.

Необходимо отметить, согласно Административного Кодекса РК за неприменение контрольно-кассовых машин, невыдачу чека и другие нарушения при использовании онлайн-ККМ минимальный размер штрафа для субъектов малого предпринимательства составляет 15 МРП, а это порядка 40 тысяч тенге. Также, на сегодня разработаны альтернативы ККМ в виде мобильных приложений, которые устанавливаются бесплатно, предусмотрена ежемесячная абонентская плата.

Кроме того, предъявлены и новые требования к фискальному чеку. Теперь он должен содержать фактический адрес, где используется ККМ, цену товара за единицу, штрих-код с информацией о чеке ККМ.