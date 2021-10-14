Правила международной торговли кардинально изменятся из-за углеродного налога – Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев выступил на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Борьба с изменением климата меняет мировую экономическую повестку. Наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях углеродной нейтральности, ежегодно растет. Крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем в пользу зеленых технологий», - сказал Сериккали Брекешев.

По его словам, экономическое давление на угольную отрасль усиливается.

«Согласно исследованиям CarbonTracker, начиная с 2015 года, число строящихся угольных электростанций сократилось на 84% во всем мире», - отметил министр.

«С 2023 года ЕС планируется введение пограничного углеродного налога на импорт углеродоемкой продукции (CBAM EC). Это кардинально изменит правила международной торговли», - заключил глава ведомства.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.