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    18:35, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Правила международной торговли кардинально изменятся из-за углеродного налога – Сериккали Брекешев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев выступил на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Борьба с изменением климата меняет мировую экономическую повестку. Наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях углеродной нейтральности, ежегодно растет. Крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем в пользу зеленых технологий», - сказал Сериккали Брекешев.

    По его словам, экономическое давление на угольную отрасль усиливается.

    «Согласно исследованиям CarbonTracker, начиная с 2015 года, число строящихся угольных электростанций сократилось на 84% во всем мире», - отметил министр.

    «С 2023 года ЕС планируется введение пограничного углеродного налога на импорт углеродоемкой продукции (CBAM EC). Это кардинально изменит правила международной торговли», - заключил глава ведомства.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.


    Теги:
    Международная деятельность РК Экология Международная деятельность Минэкологии
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