Правила легализации документов и консульских процедур могут пересмотреть в Казахстане

Согласно пояснительной информации, проект подготовлен в целях приведения ведомственных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, включая новую редакцию Конституции, положения Цифрового кодекса, а также изменения в ряде законодательных актов, в том числе в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Также проектом предусматривается исключение устаревших норм и уточнение отдельных положений, связанных с наименованиями и ссылками на действующее законодательство.

Отдельным блоком изменений предлагается нормативно закрепить функции по легализации документов за представительством Министерства иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы.

Поправки вносятся в ряд действующих приказов, регулирующих вопросы учета граждан за рубежом, оформления визовых документов, инвестиционных преференций, а также оказания государственных услуг, включая легализацию документов и оформление свидетельств на возвращение.

В министерстве отмечают, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий и не окажет влияния на национальную безопасность.

