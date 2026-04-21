    22:25, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Правила легализации документов и консульских процедур могут пересмотреть в Казахстане

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан разработало проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы МИД РК». Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, которое продлится до 6 мая 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно пояснительной информации, проект подготовлен в целях приведения ведомственных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, включая новую редакцию Конституции, положения Цифрового кодекса, а также изменения в ряде законодательных актов, в том числе в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

    Также проектом предусматривается исключение устаревших норм и уточнение отдельных положений, связанных с наименованиями и ссылками на действующее законодательство.

    Отдельным блоком изменений предлагается нормативно закрепить функции по легализации документов за представительством Министерства иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы.

    Поправки вносятся в ряд действующих приказов, регулирующих вопросы учета граждан за рубежом, оформления визовых документов, инвестиционных преференций, а также оказания государственных услуг, включая легализацию документов и оформление свидетельств на возвращение.

    В министерстве отмечают, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий и не окажет влияния на национальную безопасность.

    Ранее глава МИД высказался о площадке для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке.

    Адиль Саптаев
