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    14:16, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    Правила изменились – участник Tartyl Fest объяснил ухудшившиеся результаты некоторых участников

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некоторые участники на Гранд-финал Tartyl Fest подтянулись гораздо меньшее количество раз, чем в отборочном турнире. Участник соревнований Тимур Андреев перед свои выступлением прокомментировал эти показатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему многие участники сегодня показали результат хуже, чем у них был в отборочном турнире? Потому что изменились правила. До этого все подтягивались на скорость, в этот раз идет профессиональная техника полиатлона с задержкой сверху, выключением всех суставов, ноги нужно держать ровно. До этого каждый подтягивался как может», - сказал Тимур Андреев перед выступлением.

    Он выразил надежду побить свой личный рекорд.

    «В отборочном туре я подтянулся 28 раз. Сегодня я хочу не просто повторить этот результат, но и побить свой личный рекорд из 35 подтягиваний. Если удача будет на моей стороне, может войду в тройку призеров. Остальным участникам желаю удачи, крепкого хвата, сильных рук», - отметил участник.

    «Во время подготовки тренировал в основном подтягивания. Диету не держал. Самое главное – это сон, регулярные тренировки», - добавил Тимур Андреев.

    Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

    Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

    Уже определился первый победитель Гран-При Tartyl Fest в первой группе до 18 лет и до 55 кг. Им стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев.

    Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.


    Теги:
    Общество Спорт Tartyl Fest Астана для mail.ru
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