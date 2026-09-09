Правила использования ИИ разработают в России

Перечень правил взаимодействия с системами искусственного интеллекта (ИИ) сформируют в России. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан, утвержденной правительством РФ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на формирование у граждан навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности.

В документе говорится, что для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами ИИ в документе.

Отмечается, что правила будут предусматривать методы проверки контента на наличие признаков дипфейков, а также меры по минимизации рисков при передаче биометрических и других персональных данных алгоритмам машинного обучения.

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