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Правила голосования для граждан с временной регистрацией пояснили в акимате столицы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Ноября 2020, 17:33
Правила голосования для граждан с временной регистрацией пояснили в акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Списки избирателей формируют местные исполнительные органы по месту жительства. Как сообщил на брифинге заместитель руководителя аппарата акима Нур-Султана Жусуп Жумагулов, в список включаются граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом: достигшие 18 лет, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.

«Граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в списки избирателей только на основании поданного ими заявления в местные исполнительные органы. Если избирателю не позже чем за 30 дней до выборов, то есть не позднее 10 декабря стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган (МИО) с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей.

При этом МИО организует исключение его из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей, где он планирует голосовать», – сообщил Жусуп Жумагулов.

Спикер также напомнил, что гражданин может быть включен только в один список избирателей. Каждый человек имеет право проверить себя в списке избирателей и обжаловать неправильное включение в список избирателей или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных об избирателях.


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