Правила финансирования культурных мероприятий внутри страны и за рубежом утвердят в РК

7 Января 2023, 21:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены утвердить правила финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в РК и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

В частности, в документе отмечено, что настоящие Правила финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 9-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О культуре» и определяют порядок финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств.

Согласно правилам, обеспечение участия артистов, имеющих почетные звания, в праздничных мероприятиях и торжественных концертах, посвященных празднованиям национальных и государственных праздников будет осуществляться следующим образом:

1. 1) Қазақстанның Еңбек Ері, Народный артист СССР, Народный артист Казахской ССР, Народный артист Казахстана до 15;

2) Заслуженный артист Казахстана, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии в области литературы и искусства, обладатель нагрудного знака «Мәдениет қайраткері», обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» до 10;

3) лауреат международных конкурсов до 10;

4) лауреат республиканских конкурсов до 5;

2. Творческие коллективы, имеющие статус «Национальный» и «Академический» (театры, концертные организации, отдельные профессиональные художественные, творческие коллективы) до 10;

3. Театры, концертные организации, отдельные профессиональные художественные, творческие коллективы до 5;

4. Коллективы художественной самодеятельности, а также имеющие звания «Народный» или «Образцовый» до 5;

5. Зарубежные творческие коллективы, отдельные исполнители, государственные концертные организации и театры Республики Казахстан до 10;

6. Услуги по обеспечению режиссерско-постановочной группы до 10;

7. Услуги ведущих до 1;

8. Услуги стилистов, визажистов, костюмеров до 1;

9. Услуги по переложению нот, созданию аранжировок до 0,5;

10. Услуги по созданию/приобретению/записи музыкального материала и обработке существующего музыкального произведения до 1;

11. Услуги по оформлению сцены (разработка/изготовление/ приобретение сценической бутафории/реквизита/декораций) до 20;

12. Малые скульптурные формы до 10;

13. Фитодизайн до 10;

14. Услуги по предоставлению пиротехнического оборудования (фейерверки, салют, холодный салют, конфетти) до 10;

15. Услуги по обеспечению и обслуживанию профессионального концертного оборудования до 30;

16. Услуги по разработке и изготовлению видеоматериалов до 10;

17. Экспертиза сцены и других элементов до 2;

18. Аренда залов и помещений до 10;

19. Аренда музыкальных инструментов до 10;

20. Аренда мебели до 0,5;

21. Аренда сценических костюмов до 1;

22. Аренда животных до 1;

23. Аренда турникетов до 1;

24. Обеспечение видеосъемки, фотосъемки, передвижная телевизионная станция съемки и других видов съемок и трансляции до 10;

25. Освещение в средствах массовой информации до 1;

26. Расходы по проезду, проживанию участников праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных празднованиям национальных и государственных праздников до 20;

27. Расходы на питание участников праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных празднованиям национальных и государственных праздников до 20;

28. Транспортные услуги до 10;

29. Услуги по разработке и изготовлению полиграфической продукции до 10;

30. Медицинские услуги, товары по обеспечению безопасности при эпидемиологических ситуациях до 1;

31. Услуги стейджменов до 1;

32. Банкет и фуршет до 10;

33. Услуги VIP и CIP-зала аэропорта до 1;

34. Сувенирные продукции до 2;

35. Авторские вознаграждение до 2;

36. Административные расходы;

1) расходы по оплате труда административно-управленческого персонала с учетом налогов и других обязательных отчислений до 25;

2) налоги и другие обязательные платежи в бюджет по косвенным расходам до 25;

3) коммунальные услуги до 5;

4) командировочные расходы для административного-управленческого персонала до 5;

5) банковские услуги до 5;

6) почтовые и курьерские услуги до 5;

7) противопожарные и охранные услуги до 5;

8) текущий ремонт и обслуживание основных средств до 5;

9) аудиторские расходы до 5;

10) страхование до 3;

11) консультационные расходы до 5.