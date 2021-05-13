Правила езды на велосипедах, электросамокатах, скутерах разъяснили жамбылцам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об особенностях передвижения на современных автомототранспортных средствах рассказали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает дорожная ситуация, в последнее время, появилось популярное и небезопасное увлечение - езда на скутерах, электросамокатах и мопедах, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Количество подобных автомототранспортных средств на дорогах увеличивается с каждым годом, а с приходом карантина эти средства передвижения заполонили город. Однако не все участники дорожного движения задумываются о своей безопасности, не используют шлемы, наколенники, налокотники, иные меры безопасности».

Так, 2 мая в полицию обратился житель Тараза с заявлением о том, что на пересечении улиц неизвестный водитель совершил на него наезд, причинил вред здоровью и повредил транспортное средство. Потерпевший передвигался на электросамокате. Водитель автомашины, не оказав должной помощи, скрылся с места совершения аварии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего водителя автомашины «DAEWOO NEXIA». При задержании подозреваемый сознался в содеянном и принес извинения потерпевшему. В отношении него назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Начато адмпроизводство по статье 610 части 2 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) и по статье 611 части 2 КоАП РК (невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

В Законе РК «О дорожном движении» регламентировано, что транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км в час, приравнивается к мопедам. Пользоваться ими можно только с 16-летнего возраста.

Велосипедистам, владельцам электросамокатов нельзя перевозить пассажиров и груз, выступающий более, чем на 50 см. Запрещено ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. Пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, как и с велосипедом, необходимо переходить дорогу пешком, держа средство рядом.

На проезжей части владельцы электросамокатов обязаны двигаться по крайней правой полосе в один ряд или по обочине, если это не создает помех пешеходам. Им запрещено поворачивать налево и выполнять разворот на дорогах, имеющих более одной полосы движения в данном направлении. Обязательно нужно знать и строго соблюдать иные Правила дорожного движения, пояснили в правоохранительном ведомстве.

По данным департамента полиции Жамбылской области, с начала года в регионе с участием мототранспортных средств произошло два ДТП, в которых получили различные телесные повреждения двое человек. Погибших нет.



