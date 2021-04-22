Правила езды на электросамокатах разъяснили астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Нур-Султана рекомендовал жителям и гостям столицы при использовании электросамокатов не нарушать требования Правил дорожного движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Убедительно рекомендуем водителям электросамокатов, при управлении использовать шлем, наколенники и налокотники. Обязательно установите на электросамокатах катафоты, передние, задние фонари и другие световозвращающие элементы (наклейки, ленты и т.п.) и звуковые сигналами. Также в ночное время суток необходимо иметь на себе светоотражающие костюмы, для концентрации внимания иных участников дорожного движения. Данные требования улучшат видимость электросамоката во время движения. Если днем в яркий солнечный день видимость достаточная, то ночью, в сумерках, вечером или в туман и пасмурную погоду увидеть на дороге электросамокат не возможно», - отметили в полиции.

По информации ведомства, за 2020 год сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено 18 водителей электросамокатов. В результате дорожно-транспортных происшествий 3 человека получили телесное повреждения и 1 человек погиб.