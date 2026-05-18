    Правила экспорта архивных документов и культурных ценностей изменят в Казахстане

    Министерство культуры и информации Казахстана подготовило проект приказа о внесении изменений в правила выдачи лицензий на экспорт культурных ценностей, документов Национального архивного фонда и оригиналов архивных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 3 июня 2026 года.

    Как отмечается в пояснении к проекту, изменения разработаны для приведения действующих правил в соответствие с обновленным законодательством. Речь идет о законе по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства.

    Поправки затронут приказ министра культуры и спорта от 25 мая 2020 года №141, который регулирует порядок оказания государственной услуги по выдаче лицензий на вывоз культурных ценностей и архивных документов за пределы страны.

    Разработчиком проекта выступило Министерство культуры и информации РК.

    Ранее стало известно, что более 66 тысяч музейных экспонатов оцифровали в Казахстане.

    Адиль Саптаев
    Автор