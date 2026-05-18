Правила экспорта архивных документов и культурных ценностей изменят в Казахстане

Министерство культуры и информации Казахстана подготовило проект приказа о внесении изменений в правила выдачи лицензий на экспорт культурных ценностей, документов Национального архивного фонда и оригиналов архивных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 3 июня 2026 года.

Как отмечается в пояснении к проекту, изменения разработаны для приведения действующих правил в соответствие с обновленным законодательством. Речь идет о законе по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства.

Поправки затронут приказ министра культуры и спорта от 25 мая 2020 года №141, который регулирует порядок оказания государственной услуги по выдаче лицензий на вывоз культурных ценностей и архивных документов за пределы страны.

Разработчиком проекта выступило Министерство культуры и информации РК.

Ранее стало известно, что более 66 тысяч музейных экспонатов оцифровали в Казахстане.