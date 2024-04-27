Правила дорожного движения изменятся в Казахстане

МВД опубликовало проект «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года 534 «Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам», передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект приказа разработан в целях совершенствования и актуализации законодательства в сфере дорожного движения, а также в целях приведения норм приказа в соответствие с Национальным стандартом СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения».

Согласно документу, разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением грузовых автомобилей, автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

грузовых автомобилей, автобусов со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

Отмечается, что ДТП с участием грузовых автомобилей многократно увеличивают тяжесть последствий в них. Введение данной нормы позволит снизить количество ДТП с участием грузовых автомобилей.

Из правил исключена норма о том, что разрешается заезжать на велосипедную полосу, обозначенную знаком 4.5, при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги.

Новые таблички

Также в правилах появятся новые таблички:

табличка 7.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, а табличка 7.4.2 в том числе и с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

табличка 7.4.3 — на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т;

табличка 7.4.8 — на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками «Опасный груз»;

7.4.8а «Электромобили». Указывает на места для зарядки электромобилей и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника;

7.4.8б — «Электросамокат»;

7.4.8в — «Вид маршрутного транспортного средства»;

вносится дополнение, что табличка 7.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси;

табличка 7.4.15 не распространяет действие знака на электросамокаты;

табличка 7.4.16 не распространяет действие знака на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника.

Кроме того, в правила внесена новая глава «Знаки переменной информации», в которой говорится, что знаки переменной информации служат для отображения предупреждающих, запрещающих, предписывающих и информационных дорожных знаков, а также текстовых сообщений в реальном времени.

Как поясняется, поправки разработаны в целях совершенствования и актуализации законодательства в сфере дорожного движения, а также в целях приведения норм приказа в соответствие с Национальным стандартом СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения».