Правила для наставников детей-сирот утверждены в Казахстане

Министерство просвещения РК опубликовало приказ главы ведомства касательно утверждения правил для наставников детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в документе, наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Наставником может быть совершеннолетний гражданин РК, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве. Правилами установлен ряд ограничений, а также перечень документов, которые будущему наставнику нужно представить в органы опеки.

Комитету по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан поручено обеспечить

государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

размещение приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в юридический

департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта приказа.

При назначении наставника необходимо согласие самого ребенка, организации образования и органов опеки. Кроме того, наставник несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним.



