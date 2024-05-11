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    18:11, 10 Май 2024 | GMT +6

    Правила для наставников детей-сирот утверждены в Казахстане

    дети-сироты
    Фото: Kazinform

    Министерство просвещения РК опубликовало приказ главы ведомства касательно утверждения правил для наставников детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как говорится в документе, наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Наставником может быть совершеннолетний гражданин РК, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве. Правилами установлен ряд ограничений, а также перечень документов, которые будущему наставнику нужно представить в органы опеки.

    Комитету по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан поручено обеспечить

    государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

    размещение приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

    в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в юридический
    департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта приказа.

    При назначении наставника необходимо согласие самого ребенка, организации образования и органов опеки. Кроме того, наставник несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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