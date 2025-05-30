Правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения утвердили в Казахстане

Документ направлен на создание единой службы психолого-педагогического сопровождения организациях специального и инклюзивного образования.

- Служба психолого-педагогического сопровождения - это коллегиальный орган, ответственный за оказание психолого-педагогического сопровождения участникам образовательного процесса. Она обеспечивает психологическое благополучие обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, способствует развитию их учебной мотивации, успеваемости, творческого потенциала и профессионального самоопределения, — отметила директор департамента инклюзивного и специального образования Лаура Бутабаева.

В состав ППС входят заместители руководителей, педагоги-психологи, социальные педагоги, специальные педагоги, педагог-ассистенты и педагоги по профориентации. Координацию работы ППС осуществляют заместители руководителя организации образования.

В прошлом году министерством был проведен комплексный анализ нормативной базы в сфере инклюзивного и специального образования. По его итогам утверждено 15 нормативно-правовых актов, в результате чего внедрена трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, установлены новые требования к кабинетам поддержки, разработаны индивидуальные программы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, введены новые должности: педагог-ассистент, специальный педагог и личный помощник.

В марте этого года утвержден стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями

На сегодня число детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане превысило 230 тысяч.