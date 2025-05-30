РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 30 Май 2025 | GMT +5

    Правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения утвердили в Казахстане

    В рамках реализации поручения Главы государства и системного укрепления инклюзивного и специального образования Министерством просвещения РК разработан и утвержден новый приказ «Об утверждении Правил деятельности службы психолого-педагогического сопровождения». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Жын шығаратын емшіде болған атыраулық бала психологиялық көмек алып жатыр
    Фото: freepik.com

    Документ направлен на создание единой службы психолого-педагогического сопровождения организациях специального и инклюзивного образования.

    - Служба психолого-педагогического сопровождения - это коллегиальный орган, ответственный за оказание психолого-педагогического сопровождения участникам образовательного процесса. Она обеспечивает психологическое благополучие обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, способствует развитию их учебной мотивации, успеваемости, творческого потенциала и профессионального самоопределения, — отметила директор департамента инклюзивного и специального образования Лаура Бутабаева.

    В состав ППС входят заместители руководителей, педагоги-психологи, социальные педагоги, специальные педагоги, педагог-ассистенты и педагоги по профориентации. Координацию работы ППС осуществляют заместители руководителя организации образования.

    В прошлом году министерством был проведен комплексный анализ нормативной базы в сфере инклюзивного и специального образования. По его итогам утверждено 15 нормативно-правовых актов, в результате чего внедрена трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, установлены новые требования к кабинетам поддержки, разработаны индивидуальные программы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, введены новые должности: педагог-ассистент, специальный педагог и личный помощник.

    В марте этого года утвержден стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями

    На сегодня число детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане превысило 230 тысяч.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Общество Психология
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают