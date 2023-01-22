Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Правила безопасности при эксплуатации газа напомнили в МЧС РК

22 Января 2023, 05:34
Правила безопасности при эксплуатации газа напомнили в МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, в Караганде произошел взрыв газового баллона. В связи с этим, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК напомнили правила безопасности при эксплуатации газа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Основные правила газовой безопасности в повседневной жизни:

осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла – происходит резкое расширение, в итоге может произойти взрыв;

убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

нельзя использовать непроверенный баллон;

во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки. Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ.

При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

В случае чрезвычайной ситуации – звонить по телефонам: «101», «112»!

Новости по теме
Взрыв газа в Караганде: жильцов пострадавшего дома эвакуируют
Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде
Количество видеокамер и тревожных кнопок увеличат в Актобе
Теги:
Читайте также
Взрыв газа в Караганде: жильцов пострадавшего дома эвакуируют
Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде
Тройня родилась у алматинского пожарного
Улучшать отгонные пастбища будут в этом году в Карагандинской области
Количество видеокамер и тревожных кнопок увеличат в Актобе
Пожарные вынесли пять газовых баллонов из горящей многоэтажки в Алматинской области
О состоянии пострадавшего при пожаре в Таразе спасателя рассказали в ДЧС
Мужчина получил электротравму при пожаре на рынке в Таразе
Новости партнеров
Популярное
1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
2 Свыше 25 тысяч рабочих мест планируют создать в Павлодарской области
3 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
4 Две новых партии могут зарегистрировать в Казахстане до начала выборов
5 Товарооборот между Казахстаном и КНР может побить новый рекорд

Лента новостей