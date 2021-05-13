Правила безопасности на водоемах в купальный период напомнили астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Нур-Султане в летний период продолжают регистрироваться различные несчастные случаи на водоемах города. В большинстве это связано с купанием граждан в необорудованных для этого местах, распитием спиртных напитков близи водоемов и оставлением детей без присмотра. В столичном департаменте по ЧС напомнили о правилах безопасности на водоемах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Специалисты отмечают, что ныряние в необследованные водоемы может закончиться плачевно, поскольку их дно может быть захламлено, к примеру, разбитыми стеклами, рыбацкими сетями, проволокой, арматурой, камнями и т.д.

Также не безопасным представляется купание в реках, поскольку они имеют постоянное течение, что опасно для человека, заплывшего далеко от берега. Чем дальше от берега, тем быстрей течение реки, как на поверхности, так и на глубине.

Кроме того, угрозу представляют заброшенные строительные котлованы с водой. Поэтому категорически запрещается заходить на такие объекты и тем более играть в таких местах. Безопасней всего купаться на оборудованных пляжах.

В настоящее время на территории города Нур-Султан имеется 3 участка для купания соответствующих требованиям безопасности: Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор», другие участки водоемов в городе для купания не оборудованы и не санкционированы. Купание в таких местах запрещено.

Места для купания ежегодно перед началом купального периода должны быть обследованы соответствующими службами. На пляже устанавливаются границы заплыва, оборудуются отдельные места для купания для малышей. Устанавливаются спасательные посты, оборудованные спецснаряжением и вышками для наблюдения.

Обстоятельства происшествий на воде самые разные, но причины одни: пренебрежение правилами поведения и нормами безопасности во время отдыха на воде. В том числе купание в незнакомых и запрещенных местах, дальние заплывы и длительное пребывание в воде приводящих к судорогам в результате переохлаждения, прыжки с мостов, причалов и др.

Несчастные случаи с детьми происходят по причине неумения плавать, купания без присмотра взрослых в опасных водоемах и купание до переохлаждения. Также к несчастным случаям с детьми приводят опасные игры и шалости на воде, попытки переплыть водоем, пользование при неумении плавать различными плавучими предметами и др.

На водоемах не допускается:

1) купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;

2) заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

3) подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

4) прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

5) заниматься спортом, в том числе играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;

6) подавать крики ложной тревоги;

7) загрязнять и засорять водоемы, стирать белье, заправлять топливом, мыть и ремонтировать транспортные средства в местах, отведенных для купания, и прилегающих к ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров;

8) заходить на маломерных судах (в том числе гребных) и маневрировать на пляжах и участках акваторий используемых для подводного плавания (за исключением судов, обеспечивающих безопасность людей);

9) не допускается самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водоемах;

10) входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

11) нырять в непроверенных и необорудованных местах;

12) плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

13) оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

14) взбираться на знаки безопасности на водоемах, буйки;

15) входить в воду детям без сопровождения взрослых.