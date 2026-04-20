Правила аутсорсинга государственных функций обновили в Казахстане

Согласно документу, правила дополнены нормой, предусматривающей возможность передачи функций центральных и местных исполнительных органов путем предоставления трансфертов юридическим лицам.

При этом уточняется перечень функций, не подлежащих передаче в конкурентную среду. К ним относятся направления, связанные с защитой конституционного строя, охраной общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, а также функции в сферах национальной и информационной безопасности, обороны, защиты государственных секретов, миграции, государственной статистики и другие, передача которых может нанести ущерб интересам государства.

Аналогичные ограничения закреплены и в правилах аутсорсинга функций центральных и местных исполнительных органов.

Кроме того, с 12 июля 2026 года вводится в действие норма, регулирующая мониторинг реализации переданных функций. Результативность их выполнения будет оцениваться на основе систематического сбора и анализа данных, включая показатели цифровых систем, а также сопоставления количественных и качественных индикаторов за отчетные периоды.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

