РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:27, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Правила аутсорсинга государственных функций обновили в Казахстане

    В Казахстане внесены изменения в правила передачи государственных функций в конкурентную среду. Опубликован соответствующий приказ заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики от 9 апреля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    Согласно документу, правила дополнены нормой, предусматривающей возможность передачи функций центральных и местных исполнительных органов путем предоставления трансфертов юридическим лицам.

    При этом уточняется перечень функций, не подлежащих передаче в конкурентную среду. К ним относятся направления, связанные с защитой конституционного строя, охраной общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, а также функции в сферах национальной и информационной безопасности, обороны, защиты государственных секретов, миграции, государственной статистики и другие, передача которых может нанести ущерб интересам государства.

    Аналогичные ограничения закреплены и в правилах аутсорсинга функций центральных и местных исполнительных органов.

    Кроме того, с 12 июля 2026 года вводится в действие норма, регулирующая мониторинг реализации переданных функций. Результативность их выполнения будет оцениваться на основе систематического сбора и анализа данных, включая показатели цифровых систем, а также сопоставления количественных и качественных индикаторов за отчетные периоды.

    Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

    Ранее стало известно, что Правительство Казахстана намерено повысить МЗП до 150 тысяч тенге.

    Теги:
    Местные органы власти Другие государственные органы Госслужба
    Адиль Саптаев
    Автор
