Правила аккредитации организаций бухгалтеров обновили в Казахстане

Министерство финансов Казахстана обновило правила аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и организаций по сертификации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ министра финансов от 12 мая 2026 года предусматривает изменения в процедурах оказания государственных услуг и дальнейшую цифровизацию сферы бухгалтерского учета.

Согласно документу, в правилах обновлена терминология: понятие «электронное правительство» заменено на «цифровое правительство», а «информационные системы» – на «цифровые системы».

Государственные услуги по выдаче свидетельств об аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров оказывает Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК через портал «цифрового правительства».

Также уточнен порядок обработки заявок и действий при технических сбоях цифровых систем. В частности, при возникновении ошибок услугодатель обязан в течение одного рабочего дня уведомить оператора цифровой инфраструктуры через единую службу поддержки с приложением данных заявления и скриншотов ошибки.

Документом детализированы сроки рассмотрения документов при выдаче и переоформлении свидетельств об аккредитации. Так, проверка полноты документов и их рассмотрение будут занимать от одного до двух рабочих дней на каждом этапе.

Кроме того, изменения внесены в правила повышения квалификации профессиональных бухгалтеров. В перечень обязательных тем курсов включены вопросы цифровизации учетных процессов наряду с международными стандартами финансовой отчетности, налоговым, банковским и страховым законодательством.

В Минфине отметили, что поправки направлены на повышение эффективности оказания государственных услуг и дальнейшее развитие цифровизации в сфере бухгалтерского учета.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 12 июля.

