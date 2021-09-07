НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов прокомментировал вопрос журналиста о том, правильно ли, что звезды шоу-бизнеса поднимают вопросы религии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время звезды шоу-бизнеса, лидеры общественного мнения начали выражать свое мнение касательно вопросов религии. Насколько считается правильным, что люди с большой аудиторией в социальной сети, но не имеющие специального религиозного образования, комментируют вопросы религии?» - прозвучал вопрос.

«Это очень острый вопрос, сейчас выражают свое мнение люди с религиозным образованием, люди, не имеющие соответствующего образования. Скажу, что тема религии очень серьезная, сложная, тонкая, поэтому нужно подходить с особой готовностью. Чтобы комментировать, выражать свое мнение в этом вопросе, нужно сознательно подходить, быть специалистом в этой сфере. То есть, в каждом деле должен быть специалист, эксперт. Однако нельзя ради известности, тенденции причинять ущерб государственности, единству. Это приведет к путанице. Поэтому должны работать специалисты. Конечно, другие тоже могут выражать свое мнение, однако нельзя вводить в заблуждение население», - ответил Ержан Нукежанов.