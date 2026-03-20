Правда в деталях: как Рамазанов делал миллиарды на государственном оборонном заказе

Три диплома и прямой путь наверх

Арман Рамазанов – личность весьма яркая. Отследив его биографию, можно с легкостью сделать вывод, что этот человек был нацелен на поступательное построение карьеры и точно знал, чего хочет от жизни. О многом говорит уже история его образования – он терпеливо получал дипломы на протяжении десяти лет.

В 2000 году Рамазанов окончил Восточно-Казахстанский технический государственный университет по специальности «инженер». Двумя годами позже добавил диплом юриста – из Казахской государственной юридической академии. А с 2004 по 2006 год параллельно с работой осваивал финансы в Восточно-Казахстанском государственном университете имени Сарсена Аманжолова.

Карьера развивалась столь же планомерно. Совмещая получение второго и третьего высшего образования с работой, он начал работать в структурных подразделениях акимата Восточно-Казахстанской области. С 2007 по 2010 год пробовал себя в бизнесе, однако затем принял решение вернуться в наем – и сделал это широко: сразу занял должность председателя правления АО «Казахвзрывпром» (впоследствии переименованного в «Казахтехнологии») при Министерстве обороны Республики Казахстан.

Следующим большим шагом стал переход на должность государственного инспектора Администрации Президента РК. После этого, в 2016 году, Рамазанов был назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана. Это назначение удивило многих.

– Вице-министр должен был быть военным человеком, у которого есть опыт, который предан военному делу и знает, что к чему. А не приходить и мускулы свои показывать, – возмутился в 2016 году депутат Мажилиса Бахытжан Ертаев.

Депутатские сомнения, однако, не стали препятствием. Уже в 2017 году Рамазанов вступил в должность генерального директора Республиканского государственного предприятия «Казспецэкспорт». По оценке следствия, к тому моменту он уже имел очень большой опыт работы в оборонной сфере и хорошо понимал специфику оборота товаров военного назначения – что впоследствии и позволило ему выстроить столь изощренные схемы хищения.

Что такое «Казспецэкспорт»

Предтечей сегодняшнего «Казспецэкспорта» стало Республиканское государственное предприятие «Казвоентехимпэкс», созданное еще в 1995 году на базе Главного управления торговлей Министерства обороны. Пройдя ряд преобразований, слияний и переименований, предприятие обрело нынешнее название в 1999 году.

– Казспецэкспорт» создан специально как единый механизм государственных закупок в интересах армии и силовых структур. Это не просто коммерческая организация – это инструмент обеспечения национальной безопасности, – рассказал руководитель следственного управления АФМ Нурлан Молдахметов.

Рамазанов проработал в «Казспецэкспорте» недолго – менее года. 11 июня 2018 года он был освобожден от занимаемой должности. Однако уйти по-настоящему он не собирался. С 2021 по 2022 год – уже находясь формально за пределами предприятия – ему удалось заработать на его нуждах 1,6 миллиарда тенге, провернув ряд крупных мошеннических схем.

Первая схема: ТОО «Energonorm» и миллиард для ПВО

В 2021 году государство выделило крупную сумму на закупку запасных частей для техники противовоздушной обороны и радиотехнических войск. Поставки относились к государственному оборонному заказу – со строгими требованиями. Как разъясняет Молдахметов, в сфере государственных закупок товаров военного назначения существует целый ряд обязательных условий: поставщик должен быть либо производителем, либо его официальным представителем, иметь соответствующую лицензию и строго соблюдать все детали профильного законодательства – отступление от любого из этих требований является прямым нарушением закона.

– В сфере государственных оборонных закупок нет мелочей. Поставщик обязан соответствовать каждому требованию – иметь лицензию, статус официального представителя производителя. Нужно было учитывать все детали всех законов, – Нурлан Молдахметов, руководитель следственного управления АФМ

Однако тендер выиграла компания, не отвечавшая ни одному из заявленных требований. ТОО «Energonorm» не являлось официальным представителем производителей и не имело лицензии на деятельность, связанную с вооружением и военной техникой. Мало того: как выяснит следствие значительно позже, сам протокол заседания комиссии по выбору поставщика оказался фиктивным – тендер фактически не проводился.

Энергонорм» получило контракт на поставку деталей для системы ПВО на сумму 1 миллиард 300 миллионов тенге. Условия договора были составлены так, чтобы защищать, прежде всего, интересы поставщика: государство было обязано перечислить аванс в размере 75% от общей суммы – немногим менее миллиарда тенге. Деньги поступили на счет компании уже на следующий день после подписания договора.

Получив аванс, «Energonorm» начала искать реальных поставщиков. Нашла – но не у производителей, а у российских посредников. По данным следствия, вместо того, чтобы приобретать качественную продукцию у официальных источников, компания закупила комплектующие по многократно заниженным ценам: общая стоимость фактических закупок составила около 314 миллионов тенге – почти в четыре раза меньше суммы контракта. Разница осела в карманах организаторов схемы, а государству были выплачены денежные средства лишь формально – под видом исполнения контракта.

Часть поставленных комплектующих и вовсе оказалась не новой – речь шла о деталях, снятых с техники советского производства.

Ключевую роль в схеме сыграли несколько человек, давно знакомых между собой.

– Когда человек работает в одной сфере на протяжении многих лет — тем более, он находится на руководящей должности — он знает все процессы изнутри. И эти знания можно использовать как во благо, так и в преступных целях, – говорит Нурлан Молдахметов.

Один из ключевых контактов – Азат Кудабаев, занявший должность директора Департамента импорта «Казспецэкспорта» уже после ухода Рамазанова из РГП. Именно это назначение позволило Рамазанову получать инсайдерскую информацию о закупках, контролировать их ход и влиять на выбор поставщика, не числясь при этом должностным лицом предприятия.

Директором ТОО «Energonorm» числился Дмитрий Ивакин – предприниматель и давний знакомый Рамазанова еще с Усть-Каменогорска. По версии следствия, Рамазанов пообещал приятелю солидный куш и вовлек его в преступную деятельность, убедив, что все риски стремятся к нулю.

Возвращение и вторая схема: ТОО «Риггер»

Окрыленный успехом и чувством безнаказанности, в 2022 году Рамазанов вернулся на должность руководителя «Казспецэкспорта». Практически сразу в системе оборонного заказа появился новый контракт.

На этот раз поставщиком была выбрана частная компания ТОО «Риггер», директором которой являлся Сергей Ким. Следствие установило: что ТОО «Energonorm», что ТОО «Риггер» – обе компании не имели ни необходимых лицензий, ни реальных производственных мощностей, ни возможности осуществить поставку военной продукции в принципе. Это были структуры-посредники, созданные или задействованные исключительно для вывода бюджетных средств.

В июле 2022 года между «Казспецэкспортом» и ТОО «Риггер» был подписан контракт на сумму более 472 миллионов тенге с авансом в 70% от суммы. Дальнейшие действия прошли по уже отработанной схеме. По данным следствия, приобретались исключительно запасные части, снятые с производства, — неликвидная продукция советского производства, не соответствующая современным требованиям военной техники.

Третья схема: взятка, Су-25 и Су-30 без тормозов

Еще один эпизод дела связан с поставкой тормозных систем для военных самолетов Су-25 и Су-30 для нужд Министерства обороны Казахстана. История началась в ноябре 2021 года, когда «Казспецэкспорт» инициировал процедуру закупки этих комплектующих у российского производителя – Каменск-Уральского литейного завода. Поставки должны были осуществляться в рамках государственного оборонного заказа.

Весной 2022 года, после назначения Рамазанова исполняющим обязанностей, а затем генеральным директором предприятия, были заключены государственные контракты на поставку тормозных систем на сумму около 827 миллионов тенге. Уже на следующий день после подписания государство перечислило аванс – более 620 миллионов тенге.

Однако, по данным следствия, в этот процесс вмешалась группа предпринимателей. Бизнесмен Азамат Шаймерденов разработал схему хищения бюджетных средств через компанию ТОО «Kazytec». Формально фирмой руководил директор Аслан Исабаев, фактический же контроль, по версии обвинения, принадлежал самому Шаймерденову.

Для беспрепятственного заключения контракта была организована коррупционная схема: через посредника руководству «Казспецэкспорта» предложили взятку в размере 100 тысяч долларов. В декабре 2022 года между государственным предприятием и ТОО «Kazytec» был подписан контракт на поставку тормозных систем на сумму более 810 миллионов тенге. Вскоре компания получила аванс – около 607 миллионов тенге.

Как констатирует Молдахметов, все это происходило вопреки основным целям «Казспецэкспорта»: предприятие существует для того, чтобы обеспечивать армию качественным вооружением и техникой, а не для того, чтобы служить площадкой для вывода государственных средств. Деньги были похищены в особо крупном размере – и это напрямую ударило по боеспособности Вооруженных сил.

Разумеется, исполнять контракт никто не собирался. После поступления денег средства начали выводиться через счета различных компаний и физических лиц. Только на счета одного из участников схемы было перечислено более 450 миллионов тенге – под видом возврата займов. Российский завод-производитель впоследствии подтвердил: никаких контрактов с компанией «Kazytec» он не заключал и авансовых платежей от нее не получал.

– В части непоставки запасных частей для военных самолётов воздушные суда подвергались угрозе эксплуатации в ненадлежащем техническом состоянии. Была допущена угроза обороноспособности — детали не были поставлены своевременно, – отметил Нурлан Молдахметов.

Задержание, суд и приговор

Неоднократные факты срыва поставок и поступления устаревшей продукции, не соответствующей современным требованиям, привели к тому, что в 2023 году Главная военная прокуратура начала служебную проверку. В ноябре того же года Арман Рамазанов был задержан. Вместе с ним под стражу взяли нескольких его сообщников. Все фигуранты были незамедлительно помещены в СИЗО — чтобы исключить любые попытки повлиять на ход следствия.

Всего по делу «Казспецэкспорта» проходило 11 подозреваемых — как должностные лица РГП, так и руководители частных компаний, задействованных в преступных схемах.

Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, подсудимые до последнего не признавали вину. По словам Молдахметова, они вели себя так, будто считали себя лучшими профессионалами, уверенными, что их схемы известны только им и разгадать их невозможно.

25 августа 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительные приговоры всем одиннадцати подсудимым.

Арман Рамазанов признан виновным по статьям 28 (часть 5), 214 (пункты 2, 3 части 2) и 366 (часть 4) Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и пожизненному запрету занимать должности на государственной службе.

Азат Кудабаев получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и аналогичным пожизненным запретом. Схожие сроки вынесены Шаймерденову (11 лет) и Белоусову (10 лет). Остальные участники процесса осуждены на сроки от одного до шести лет.

Деньги на защиту страны – для личного кармана

Больше всего в этой истории поражает цинизм, с которым расхищались государственные средства, предназначавшиеся для обеспечения безопасности страны. Участники схемы во главе с Арманом Рамазановым видели в оборонных заказах не вопрос стратегической важности, а лишь возможность заработать.

Следователей поражало именно это хладнокровие. По словам Молдахметова, они удивлялись, с каким спокойствием и расчетливостью действовали фигуранты: человек, занимавший столь ответственную должность в системе национальной обороны, должен быть мотивирован высшим патриотическим долгом, а не использовать свое положение для личного обогащения.

Ситуация выглядит максимально парадоксально: деньги, выделенные на защиту государства, пытались вывести из бюджета люди, работавшие внутри этой же системы. Человек, лично отвечавший за оборонные закупки страны, поставлял армии ржавые советские детали, а разница оседала в его кармане.