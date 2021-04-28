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    19:07, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Права скольких трудящихся защитила Федерация профсоюзов РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Права скольких трудящихся защитила Федерация профсоюзов РК, рассказал глава организации Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся. Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам.

    По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение.

    «Вместе с тем у нас есть центры медиации. Многие вопросы решаются в досудебном порядке по средствам медиации. В 2018 году мы создали такие центры во всех регионах», - добавил Сатыбалды Даулеталин.

    Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

    «Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил председатель комиссии Канат Мусин перед началом заседания.

    В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.


    Теги:
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