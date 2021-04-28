НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Права скольких трудящихся защитила Федерация профсоюзов РК, рассказал глава организации Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся. Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам.

По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение.

«Вместе с тем у нас есть центры медиации. Многие вопросы решаются в досудебном порядке по средствам медиации. В 2018 году мы создали такие центры во всех регионах», - добавил Сатыбалды Даулеталин.

Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил председатель комиссии Канат Мусин перед началом заседания.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.