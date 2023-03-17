Права шести кандидатов в депутаты Мажилиса восстановлены решениями окружных комиссий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –В суды поступило 166 исков от кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов. 164 из них были рассмотрены судами, 49 удовлетворены. Об этом рассказал член ЦИК Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам члена ЦИК Асылбека Смагулова, возникавшие в процессе выборов споры разрешались. Всего в суды поступило 166 исков от кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов, из них в Верховный суд поступило 55 исков, в специализированные межрайонные административные суды 104 иска, в районные суды - 7 исков. Кандидатами в депутаты в Мажилис Парламента подано 82 иска, из них 55 в Верховный суд, 27 в специализированные межрайонные административные суды.

«Кандидатами в депутаты в маслихаты подано 84 иска, из них 77 в специализированные межрайонные административные суды, 7 в районные суды. На сегодняшний день в судах рассмотрено 164 иска, из них удовлетворено 49, отказано в удовлетворении 84, отозваны истцами 15, возвращенные судами иски - 16 (оставлено без рассмотрения)», - сказал член ЦИК на заседании.

Асылбек Смагулов также добавил, что решениями окружных комиссий восстановлены права 6 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Из них: 5 по городу Астана и 1 по городу Шымкент.

«Из 166 исков 135 - поданы кандидатами в депутаты на решения окружных избирательных комиссий об отмене регистрации кандидатов, которые были приняты избирательными комиссиями после получения информации из органов государственных доходов о недостоверности сведений в представленных кандидатами в депутаты деклараций об активах и обязательствах. В соответствии с подпунктом 4) пункта 4-3 статьи 89, подпунктом 4) пункта 6-1 статьи 104 Конституционного закона о выборах окружная избирательная комиссия отменяет решение о регистрации кандидата в случае выявления недостоверности сведений об активах и обязательствах в поданной им декларации», - напомнил член ЦИК.