Права предпринимателей на три млрд тенге защитили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 113 обращений актюбинских предпринимателей на сумму более 3 млрд тенге были защищены с начала года экспертами палаты «Атамекен». Также выявлены основные проблемные вопросы, на которые жалуются местные бизнесмены. Об этом рассказали на региональном совете палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 9 месяцев с начала года в палату по линии защиты прав предпринимателей поступило 145 обращений от представителей бизнеса, из них положительно было решено 113, что составляет 80% от общего количества, остальные жалобы еще на рассмотрении. Тем самым защищены права предпринимателей на сумму более 3,162 млрд тенге.

По словам заместителя директора РПП по правовым вопросам Руслана Куйшинова, большинство обращений поступают по сфере земельных отношений. Так же в топ проблем местных предпринимателей можно отнести жалобы на неправомерные действия госорганов.

«Положительным примером отмечаю работу по обращению ТОО «BS-Exceed» от неправомерных действий должностных лиц мониторинговой группы по Мартукскому району. В результате по внесенному акту надзора прокуратуры, акиматом района составленные акты нарушений отменены. Защищены имущественные права предпринимателя на сумму 860 тысяч тенге.

Также в рамках работы мобильных групп с прокуратурой были восстановлены права 351 субъекта предпринимательства от неправомерных действий Актюбинского производственного филиала «КазТрансГазАймак». Как выяснилось, газоснабжающей организацией ущемлялись законные права и интересы сотен предпринимателей. У них, как раз перед отопительным сезоном, запрашивали непредусмотренные законодательством документы (сертификаты о прохождении государственной проверки измерительных приборов, паспорт на газовые установки, планы по ликвидации аварий). После детального изучения вопроса Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Актюбинской области вынес в адрес АПФ АО «КазТрансГазАймак» уведомление об устранении нарушений и прекращении ущемления законных прав потребителей коммунально-бытового газа», - отметил Руслан Куйшинов.

Касательно адмбарьеров, прекращены неправомерные требования налоговых органов по заверению товаросопроводительных документов и декларации на товары по оформлению Сертификата СТ-1 по месту регистрации налогоплательщика.

РГП «Госэкспертиза» подтвердила, что для проектных организаций в рамках заданий на проектирование сетей газораспределения допускаются применение 3-х ступенчатой схемы газораспределения с использованием газопроводов высокого, среднего и низкого давления с применением как индивидуальных, так и групповых пунктов регулирования газа (ПРГ) по давлению. И на стадии разрешения вопрос по работе с местными исполнительными органами по размещению нестационарных торговых объектов.