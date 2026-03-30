    16:42, 30 Март 2026 | GMT +5

    Права «под ключ» через TikTok продавал мошенник в Шымкенте

    Десятки жителей Шымкента откликнулись на обещания в сети и лишились более 20 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водительские права
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По версии следствия, схема была выстроена через социальную сеть TikTok. Подозреваемый создал страницу, где предлагал помощь в получении водительских удостоверений и обещал оформить документы в короткие сроки.

    Объявления сопровождались видеороликами и формулировками, рассчитанными на доверие. Люди откликались и переводили деньги, рассчитывая решить вопрос без лишних процедур.

    В результате, по предварительным данным, пострадали около 45 человек. Общий ущерб превысил 20 млн тенге.

    — Подозреваемый задержан и водворен под стражу. Проводится досудебное расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды, — сообщили в ДП Шымкента.

    В полиции отмечают, что подобные предложения с «ускоренным» или «гарантированным» получением документов вне закона являются прямым признаком мошенничества.

    — Призываем проявлять бдительность, не доверять сомнительным объявлениям в интернете и не переводить деньги незнакомым лицам, — напомнили в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что жители Шымкента перевели дропперам более 40 млн тенге. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали подозреваемого.

    Мошенничество Регионы Казахстана Шымкент Водители
    Татьяна Корякина
