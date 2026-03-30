Права «под ключ» через TikTok продавал мошенник в Шымкенте

По версии следствия, схема была выстроена через социальную сеть TikTok. Подозреваемый создал страницу, где предлагал помощь в получении водительских удостоверений и обещал оформить документы в короткие сроки.

Объявления сопровождались видеороликами и формулировками, рассчитанными на доверие. Люди откликались и переводили деньги, рассчитывая решить вопрос без лишних процедур.

В результате, по предварительным данным, пострадали около 45 человек. Общий ущерб превысил 20 млн тенге.

— Подозреваемый задержан и водворен под стражу. Проводится досудебное расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды, — сообщили в ДП Шымкента.

В полиции отмечают, что подобные предложения с «ускоренным» или «гарантированным» получением документов вне закона являются прямым признаком мошенничества.

— Призываем проявлять бдительность, не доверять сомнительным объявлениям в интернете и не переводить деньги незнакомым лицам, — напомнили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что жители Шымкента перевели дропперам более 40 млн тенге. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали подозреваемого.