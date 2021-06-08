Права почти девяти тысяч работников защитили госинспекторы труда с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторами труда защищены права более 8,9 тыс. работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По состоянию на 1 июня т.г. государственными инспекторами труда в 498 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 10,6 тыс. работниками на сумму более 1 млрд 936 млн тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 517 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 59,1 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 8,9 тыс. работников. Им выплачено 1 млрд 728 млн тенге.