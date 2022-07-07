7 Июля 2022 10:00

Права почти 10 тыс. работников в РК защитили госинспекторы труда с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля т.г. государственными инспекторами труда на 499 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 12,6 тыс. работниками на сумму 2 млрд 845 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям этих предприятий было выдано 414 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 67,9 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 9,9 тыс. работников. Им выплатили 2 млрд 319,7 млн тенге.