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Права пенсионных вкладчиков расширят в части управления своими активами

5 Декабря 2022, 12:12
Права пенсионных вкладчиков расширят в части управления своими активами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта Социального кодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами», - сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе.

При этом, по ее словам, государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

«Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски», - добавила министр.


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