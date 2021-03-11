Права педагогов Костанайской области будет защищать новый спецорган

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области создаётся Консультативно-совещательный орган (КСО) по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования области Орал Каппасов.

Уже более года назад принят Закон РК «О статусе педагога», который определяет основные обязанности и социальные гарантии и призван защищать права педагогов, согласно которому запрещено привлекать педагогов к работам, не относящимся к профобязанностям, требовать непредусмотренную законом отчетность либо информацию, проводить незаконные проверки, возлагать на педагога обязанности по приобретению товаров и услуг. Также не допускается привлечение педагога государственной организации к проведению мероприятий негосударственных организаций.

«Несмотря на принципиальную позицию государства в повышении статуса педагога, все еще встречаются факты, обязующие педагогов к подписке на периодическую печать, проведению мероприятий по очистке территорий населенных пунктов. Нарушения закона ведут сначала к предупреждению, а при повторном совершении в течение года после наложения административного взыскания – к штрафу от 20 до 120 МРП»,- сообщил О. Каппасов.

К слову, в деятельности возглавляемого Каппасовым департамента имеются уже 5 случаев применения меры предупреждения в отношении руководителей организаций образования за нарушение прав педагогов.

Говоря о защите прав педагогов, глава департамента отметил, что надо помнить и о необходимости добросовестного исполнения всеми педагогами своих обязанностей, за чем следит Совет по этике.

«В помощь Советам по этике и для расширения функций по мониторингу соблюдения педагогической этики и защите прав педагогов при Департаменте по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области создан Консультативно-совещательный орган по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов организаций образования Костанайской области. Деятельность нового органа построена по аналогии Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы»,- пояснил О. Каппасов.

В новый орган вошли 7 человек, в числе которых представители Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, Управления образования акимата Костанайской области, филиала АО «Өрлеу» по Костанайской области, локального профессионального союза педагогов Костанайской области, заслуженные педагоги области и представители общественных объединений в сфере образования, представители СМИ.

«За защиту прав педагогов несут особую ответственность все должностные лица, от руководителей государственных органов управления образованием до директоров школ. В связи с этим, КСО выполняет функции по рассмотрению вопросов соблюдения норм Закона «О статусе педагога» и педагогической этики и руководителями организаций образования, и иными должностными, иными лицами. КСО, также разрабатывает рекомендации и предложения по вопросам совершенствования форм и методов профилактики нарушения норм о статусе педагога и педагогической этики»,- добавил глава профильного департамента.

Заседать члены нового органа намерены раз в квартал, на которых будут рассмотрены вопросы по профилактике нарушений законодательства в сфере защиты прав педагогов, выработка рекомендаций и предложений по вопросам координации деятельности советов по педагогической этике организаций образования.

«Создание КСО – это лишь часть той большой работы, инициированной Президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым по повышению статуса педагога: каждый педагог должен гордиться своей профессией и положением, работать в комфортных условиях, учить и понимать свою ответственность, ведь в их руках находится благополучие и будущее нашего государства»,- заключил О. Каппасов.