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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:54, 22 Август 2022 | GMT +6

    Права около 12 тыс. работников защитили в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа т.г. государственными инспекторами труда на 568 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 14,2 тыс. работниками на сумму более 3 млрд 223,9 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    «Руководителям предприятий выдано 505 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 85,5 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 11,9 тыс. работников. Им выплачено 2 млрд 850 млн тенге», - сообщили в Минтруда.


    Теги:
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