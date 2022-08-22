Права около 12 тыс. работников защитили в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа т.г. государственными инспекторами труда на 568 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 14,2 тыс. работниками на сумму более 3 млрд 223,9 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Руководителям предприятий выдано 505 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 85,5 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 11,9 тыс. работников. Им выплачено 2 млрд 850 млн тенге», - сообщили в Минтруда.