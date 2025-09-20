РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Права носить бордовый берет удостоены 26 военнослужащих Сил специальных операций

    Ежегодные квалификационные испытания на право ношения бордового берета Сил специальных операций состоялись в Шымкентском гарнизоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

    бардовые береты, военнослужащие
    Фото: Министерство обороны

    В квалификационных испытаниях, которые прошли на полигоне «Орда», участвовали 72 военнослужащих. Они прошли двухэтапную проверку на физическую выносливость, боевые и тактические навыки, психологическую устойчивость и готовность действовать в самых сложных условиях. Завершились испытания 30-километровым марш-броском с выполнением специальных задач и финальными схватками по рукопашному бою.

    бардовые береты, военнослужащие
    Фото: Министерство обороны

    — В результате отбора только 26 лучших бойцов заслуженно получили право носить бордовый берет, навсегда вписав свое имя в почетный список элиты Сил специальных операций, — говорится в сообщении ведомства.

    В Минобороне отмечают, бордовый берет — это не просто элемент формы, а знак доблести, силы духа и профессионального мастерства. Получить его может только военосслужащий, доказавший свою преданность воинскому долгу и выдержавший все испытания.

    Напомним, в прошлом году испытания на право ношения бордового берета прошли 29 военнослужащих. 

     

    Теги:
    Военные Вооруженные силы Минобороны РК
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают