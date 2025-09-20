Права носить бордовый берет удостоены 26 военнослужащих Сил специальных операций

В квалификационных испытаниях, которые прошли на полигоне «Орда», участвовали 72 военнослужащих. Они прошли двухэтапную проверку на физическую выносливость, боевые и тактические навыки, психологическую устойчивость и готовность действовать в самых сложных условиях. Завершились испытания 30-километровым марш-броском с выполнением специальных задач и финальными схватками по рукопашному бою.

Фото: Министерство обороны

— В результате отбора только 26 лучших бойцов заслуженно получили право носить бордовый берет, навсегда вписав свое имя в почетный список элиты Сил специальных операций, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороне отмечают, бордовый берет — это не просто элемент формы, а знак доблести, силы духа и профессионального мастерства. Получить его может только военосслужащий, доказавший свою преданность воинскому долгу и выдержавший все испытания.

Напомним, в прошлом году испытания на право ношения бордового берета прошли 29 военнослужащих.