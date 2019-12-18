Права на самовольную постройку разъяснили в суде Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В суде города Шымкента проведен круглый стол «О праве на самовольную постройку», в работе которого приняли участие председатель коллегии по гражданским делам и судьи суда города Шымкента, председатели и судьи районных судов, представители аппаратов акимов и управления земельных отношений и НАО ГК «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель коллегии по гражданским делам Мухтар Парменов проинформировал о том, что в городе наблюдается значительное количество споров о правах на самовольную постройку. При этом было отмечено, что местные исполнительные органы в лице акиматов рассматривают обращения граждан об узаконении земельных участков лишь посредством письменного ответа, то есть множество обращений не рассматриваются надлежащим образом в составе комиссии. При этом сами государственные органы могли разрешить эти споры, не доводя до суда.

Между тем, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана дал поручения о «слышащем государстве». Конкретные задачи поставлены не только перед местными исполнительными органами, но и перед судебной властью.

В своем выступлении судья Виталий Мирошников отметил статистические данные и недостатки споров по гражданским делам указанной категории, рассмотренных районными и приравненными к ним судами.





Представитель прокуратуры города Шымкент подчеркнул, что ими по данному вопросу ранее было направлено соответствующее представление акиму города, и разъяснил возможность внесудебного разрешения споров.





В ходе мероприятия участники выступили с рядом предложений, направленных на досудебное урегулирование таких споров по гражданским делам.

В завершение работы круглого стола М. Парменов сообщил, что предложения и рекомендации будут направлены в соответствующие органы.

Автор: Айнур Акбаева