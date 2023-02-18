Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Права иностранной компании нарушил жамбылский предприниматель

18 Февраля 2023, 03:00
Права иностранной компании нарушил жамбылский предприниматель

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области завершил рассмотрение иска германской компании «R.» к жамбылскому ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, гражданское дело касалось побуждения прекратить нарушение прав на товарный знак, уничтожения контрафактного товара и упаковки товара, а также взыскания компенсации за причинение ущерба правообладателю.

«Иск мотивирован тем, что ответчик ТОО «И.» незаконно завозил на территорию Республики Казахстан контрафактные электрические изделия с товарным знаком немецкой компании «R», - пояснили в суде. – Установлено, что истец–компания «R.», находящаяся в немецком городе Герлинген, являясь обладателем исключительных прав на свой товарный знак, не состоит в договорных отношениях с ответчиком - ТОО «И.», и никаких разрешений на ввоз с товарными знаками правообладателя не предоставляла».

Решением суда ответчик ТОО «И.» теперь будет должен прекратить нарушение прав на товарный знак и уничтожить контрафактный товар.

Помимо этого, с жамбылской компании взыскали компенсацию в размере 7,5 млн тенге по курсу на момент обнаружения контрафакта, а также представительские расходы в размере 705 тысяч тенге, судебные расходы 228 663 тенге и расходы на проведение экспертизы 60 тысяч тенге.

Решение вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе суда.

Новости по теме
Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда
Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой
Теги:
Читайте также
Разыскиваемых за преступления казахстанцев задержали сотрудники КНБ
Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой
Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
Наркопритон ликвидировали в Павлодаре
Осужден председатель Таразского городского суда
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
16 кг золотосодержащей руды изъяли у незаконного старателя в Степногорке
Установлены сообщники подозреваемого в организации нападения на журналистов
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей