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Права и техпаспорт нового образца в Казахстане начнут выдавать с 1 марта

11 Января 2020 13:21
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Права и техпаспорт нового образца в Казахстане начнут выдавать с 1 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выдавать права и техпаспорт нового образца в Казахстане начнут с 1 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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МВД РК подготовило приказ, приостанавливающий выдачу новых форм прав и техпаспортов до 1 марта 2020 года. Документ планируется обсудить до 22 января, после чего отправить на подписание и регистрацию.

Образец данного приказа размещен на сайте нормативно-правовых актов.

Ранее сообщалось, что министерством внутренних дел вводятся новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Соответствующий приказ министром внутренних дел подписан 2 ноября 2019 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 ноября.

Отмечалось, что в новом образце водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства электронный чип на переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен.

Напомним, указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов.


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Ключевые слова: МВД РК, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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