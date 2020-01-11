Права и техпаспорт нового образца в Казахстане начнут выдавать с 1 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выдавать права и техпаспорт нового образца в Казахстане начнут с 1 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
МВД РК подготовило приказ, приостанавливающий выдачу новых форм прав и техпаспортов до 1 марта 2020 года. Документ планируется обсудить до 22 января, после чего отправить на подписание и регистрацию.
Образец данного приказа размещен на сайте нормативно-правовых актов.
Ранее сообщалось, что министерством внутренних дел вводятся новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Соответствующий приказ министром внутренних дел подписан 2 ноября 2019 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 ноября.
Отмечалось, что в новом образце водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства электронный чип на переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен.
Напомним, указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов.
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