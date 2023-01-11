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Права и обязанности водителей электросамокатов пропишут в отдельном законопроекте

11 Января 2023, 11:08
Права и обязанности водителей электросамокатов пропишут в отдельном законопроекте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что данный проект закона был инициирован депутатами.

«Законопроект предлагает внесение изменений и дополнений в закон «О дорожном движении» и направлен на регулирование вопросов осуществления контроля за малыми электрическими транспортными средствами, такими как электросамокаты, гироскутеры и тому подобное», - сказал мажилисмен Альберт Рау, представляя документ на пленарном заседании палаты.

По его словам, законопроектом также предусматривается определение понятия малое электрическое транспортное средство, а также определяются права и обязанности водителей малых электрических транспортных средств.

Депутаты проголосовали за подготовку заключения по проекту закона.


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