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Права детей-сирот защитили прокуроры в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Мая 2023, 06:29
Права детей-сирот защитили прокуроры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прокуратура защитила права 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенным прокуратурой города Атырау проверкой было установлено, что 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не были постановлены на учет для получения жилья из государственного жилищного фонда. В результате из-за бездействия уполномоченных органов при выпуске из детского дома сироты могли остаться без положенного по закону жилья.
По мерам прокурорского реагирования все 11 человек были постановлены на соответствующий учет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По информации ведомства, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в приоритетном порядке обеспечиваются жильем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Также законодательством предусматривается, что детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20 процентов от общего количества жилья из коммунального жилищного фонда.

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