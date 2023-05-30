Права детей-сирот защитили прокуроры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прокуратура защитила права 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенным прокуратурой города Атырау проверкой было установлено, что 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не были постановлены на учет для получения жилья из государственного жилищного фонда. В результате из-за бездействия уполномоченных органов при выпуске из детского дома сироты могли остаться без положенного по закону жилья.

По мерам прокурорского реагирования все 11 человек были постановлены на соответствующий учет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По информации ведомства, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в приоритетном порядке обеспечиваются жильем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также законодательством предусматривается, что детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20 процентов от общего количества жилья из коммунального жилищного фонда.