Права человека лежат в основе каждого выступления Президента - Эльмира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Права человека, его жизнь, законные интересы лежат в основе каждого выступления и обращения Президента Касым-Жомарта Токаева, заявила Уполномоченный по правам человека Эльмира Азимова, комментируя сегодняшнее Послание Главы государства народу Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент Республики Казахстан К.К. Токаев обратился с посланием к народу Казахстана. Следует отметить, что права человека, его жизнь, законные интересы лежат в основе каждого его выступления и обращения. И второе Послание не стало исключением. Один из главных прозвучавших посылов, который, уверена, поддержат все граждане Казахстана: «Законность и справедливость должны обеспечиваться государственными органами и чиновниками по умолчанию». Сигналом неэффективной работы или халатности, нарушения законности чиновников являются факты обращения граждан на имя Главы государства. Пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов, социальных учреждений не исключение. 37 % от всех обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам человека касаются действий правоохранительных органов, применения пыток и жестокого обращения. О таких фактах сообщают в своих обращениях граждане, их родственники и неправительственные организации. Сегодня Президент страны К.К. Токаев обозначил эту проблему и озвучил конкретные предложения депутатам Парламента и поручение Правительству и государственным исполнительным органам по принятию пакета законодательных и практических мер, включая установление видеонаблюдения в «слепых» зонах учреждений уголовно-исполнительной системы, находящихся в ведении Министерства внутренних дел», - написала в Facebook Эльмира Азимова.

По ее словам, это касается всех, так называемых «закрытых учреждений», которые гражданин не может покинуть в любое время, по собственному усмотрению, включая медико-социальные и детские учреждения.

«С начала года общественный резонанс получили трагические случаи смерти и других нарушений прав находящихся в них детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью, задержанных лиц. Как бороться с этим явлением, какой вклад может внести общественный контроль и какие нарушения чаще всего выявляются гражданами-участниками Национального превентивного механизма (так называется общественный контроль в формате посещений гражданами закрытых учреждений при поддержке Уполномоченного по правам человека) - эти вопросы поднимаются Уполномоченным по правам человека и представителями гражданского общества. Конкретные предложения и рекомендации, обобщенная аналитическая информация, представленные в МВД, МТСЗН, МОН, Генеральную прокуратуру должны быть внимательно изучены при разработке законодательных инициатив по предупреждению и наказанию пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и социальных учреждений. В этот процесс следует активно вовлечь действующих омбудсменов, правозащитников и участников национального превентивного механизма», - резюмировала Э.Азимова.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.



