Права человека: как Казахстан реализует международные рекомендации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве юстиции рассказали о ходе реализации рекомендаций государств-участников ООН по итогам защиты третьего национального доклада в рамках Универсального периодического обзора по правам человека (УПО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, УПО представляет собой уникальный механизм оценки выполнения обязательств и обязанностей в области прав и свобод человека. УПО действует с 2008 года в рамках работы Совета ООН по правам человека.

Цель обзора - возможность информировать о предпринятых мерах по улучшению защиты и поощрения прав человека в стране.

«Обязательства государств по регулярному обзору закреплены в резолюции 5/1 Совета. Совет состоит из государств-участников ООН, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Состав Совета определяется по принципу справедливого географического распределения. Эту процедуру проходят все государства-участники ООН без исключения (193). Казахстан участник ООН с 1992 года. Третий Обзор нашей страны в рамках УПО состоялся в ноябре 2019 года. Первый Обзор в 2010 году, затем в 2014 году. Суть Обзора заключается в предварительном представлении письменного доклада страной, интерактивный диалог в формате вопросов-ответов и комментариев государств-участников ООН», - сказала Акерке Ахметова на брифинге СЦК.

Она отметила, что по итогам диалога принимаются рекомендации, адресованные стране. За страной сохраняется право самостоятельно выбирать инструменты и способы исполнения полученных рекомендаций.

«20 декабря 2019 года Совет принял соответствующий документ в отношении Казахстана. В нем представлены 245 рекомендаций в адрес Казахстана. Со всеми рекомендациями можно ознакомиться на сайте Совета. Срок для исполнения рекомендаций – до следующего Обзора, который состоится не ранее 2024 года», - добавила вице-министр.

По словам вице-министра, Казахстан поддержал 214 рекомендаций, такие как обеспечение прав женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями, здоровой окружающей среды, поддержка института семьи, детства и другие.

«Рекомендации рассмотрены с участием гражданского общества, и в июне прошедшего года утвержден Межведомственный план по их реализации на 2020-2024 годы. План состоит из 18 разделов и предусматривает в общем 77 мероприятий. На регулярной основе проводятся обсуждения гражданским обществом хода реализации рекомендаций. На сегодня из 214 рекомендаций можно сказать, что выполнены 42 по наиболее актуальным вопросам, поднимаемым гражданским обществом. По остальным продолжается работа», - заключила Акерке Ахметова.