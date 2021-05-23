Права более восьми тысяч работников защитили в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане госинспекторами труда защищены права более 8 тыс. работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

«По состоянию на 1 мая т.г. государственными инспекторами труда в 412 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 8,9 тыс. работниками на сумму более 1 млрд 371 млн тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 426 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 44,4 млн тенге», - сообщили в Минтруда.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 8 тыс. работников. Им выплачено 1 млрд 236 млн тенге.