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    14:29, 23 Май 2021 | GMT +6

    Права более восьми тысяч работников защитили в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане госинспекторами труда защищены права более 8 тыс. работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    «По состоянию на 1 мая т.г. государственными инспекторами труда в 412 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 8,9 тыс. работниками на сумму более 1 млрд 371 млн тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 426 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 44,4 млн тенге», - сообщили в Минтруда.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 8 тыс. работников. Им выплачено 1 млрд 236 млн тенге.


    Теги:
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