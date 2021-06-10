Права более девяти тысяч работников защищены в 2021 году – Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан входит в тридцатку стран-лидеров по рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по фактору «Рынок труда». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим важным направлением в нашей работе является обеспечение достойных условий труда и защиты трудовых прав работников. В 2021 году в результате мер, принятых государственными инспекторами труда: устранено свыше 4 тысяч нарушений; погашена задолженность по зарплате на сумму 1,7 млрд тенге и защищены права более 9,6 тысяч работников», - отметил Серик Шапкенов.

По словам министра, Казахстан входит в тридцатку стран-лидеров по рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по фактору «Рынок труда».

«В целях дальнейшего совершенствования трудового законодательства в 2020 году принят пакет поправок в Трудовой кодекс. В частности, по регулированию и защите трудовых прав работников в сфере заемного труда. Утвержден и реализуется Комплексный план по недопущению трудовых конфликтов. Для мониторинга ситуации на предприятиях при министерстве действует ситуационный центр», – сообщил Серик Шапкенов.

С начала текущего года по стране зафиксировано 254 проблемных предприятия, имеющих риски возникновения трудовых споров, из которых на 183 ситуация разрешена, в 71 предприятии ситуация находится на постоянном контроле Министерства и акиматов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов заявил, что в 2021 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета предусмотрено 468 млрд тенге.