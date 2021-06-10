РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:32, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Права более девяти тысяч работников защищены в 2021 году – Минтруда РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан входит в тридцатку стран-лидеров по рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по фактору «Рынок труда». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующим важным направлением в нашей работе является обеспечение достойных условий труда и защиты трудовых прав работников. В 2021 году в результате мер, принятых государственными инспекторами труда: устранено свыше 4 тысяч нарушений; погашена задолженность по зарплате на сумму 1,7 млрд тенге и защищены права более 9,6 тысяч работников», - отметил Серик Шапкенов.

    По словам министра, Казахстан входит в тридцатку стран-лидеров по рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по фактору «Рынок труда».

    «В целях дальнейшего совершенствования трудового законодательства в 2020 году принят пакет поправок в Трудовой кодекс. В частности, по регулированию и защите трудовых прав работников в сфере заемного труда. Утвержден и реализуется Комплексный план по недопущению трудовых конфликтов. Для мониторинга ситуации на предприятиях при министерстве действует ситуационный центр», – сообщил Серик Шапкенов.

    С начала текущего года по стране зафиксировано 254 проблемных предприятия, имеющих риски возникновения трудовых споров, из которых на 183 ситуация разрешена, в 71 предприятии ситуация находится на постоянном контроле Министерства и акиматов.

    Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов заявил, что в 2021 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета предусмотрено 468 млрд тенге.


    Теги:
    Минтруда РК Закон и право Права человека Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!