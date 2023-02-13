Права более 6,2 тысячи работников защитили госинспекторы труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторы труда защитили права более 6,2 тысячи работников. Об этом передает МИА со ссылкой на пресс-службу Министерста труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 февраля государственными инспекторами труда на 95 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 8,2 тыс. работниками на сумму более 1,5 млрд тенге.

Руководителям предприятий было выдано 24 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 3,8 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 6,2 тысячи работников. Им выплачено 948 млн тенге.