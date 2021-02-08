РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:46, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Права более 500 казахстанцев защитили госинспекторы труда с начала года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля государственными инспекторами труда в 78 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 1,5 тысячами работников на сумму более 200,9 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

    Руководителям предприятий было выдано 31 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 5,3 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 500 работников. Им выплачено 130,7 млн тенге.


    Теги:
    Минтруда РК Права человека Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Сегодня, 13:24
    Женский клуб KazEnergy будет использовать свои навыки в улучшении отраслевой ситуации – Лаззат Рамазанова
    Сегодня, 13:23
    Несколько улиц Караганды остались без электричества
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!