Права более 500 казахстанцев защитили госинспекторы труда с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля государственными инспекторами труда в 78 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 1,5 тысячами работников на сумму более 200,9 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

Руководителям предприятий было выдано 31 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 5,3 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 500 работников. Им выплачено 130,7 млн тенге.