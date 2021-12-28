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Права более 400 тысяч актюбинцев защитили прокуроры

28 Декабря 2021 20:24
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Права более 400 тысяч актюбинцев защитили прокуроры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году по актам прокурорского реагирования были защищены права 412 тысяч актюбинцев. Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании коллегии прокурор Актюбинской области Марат Кайбжанов отметил, что в текущем году органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса.

По актам прокурорского надзора были защищены права 412 тысяч граждан, взыскано 4,6 млрд тенге, из них в доход государства 3,6 млрд тенге, государству возвращено имущество на сумму 341 млн тенге. Также были отменены итоги 25 конкурсов в сфере государственных закупок на сумму более 6,4 млрд тенге, в бюджет возвращено свыше 700 млн тенге по фактам незаконного субсидирования субъектов агропромышленного комплекса. Прокуроры своевременно упредили необоснованные затраты из бюджета на сумму 9,5 млрд тенге.

При совместной работе прокуроров с местными исполнительными и правоохранительными органами была обеспечена динамика снижения уровня общей преступности.

В социально-экономической сфере были проведены результативные проверки и анализы по вопросам рационального использования земель, обеспечения граждан лекарственными средствами, охраны окружающей среды, защиты прав детей и другим актуальным направлениям.

По итогам коллегии прокурор области обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.


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#Актюбинская область   #Генпрокуратура  
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Автор:

Самал Ендибаева

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