Права более 400 тысяч актюбинцев защитили прокуроры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году по актам прокурорского реагирования были защищены права 412 тысяч актюбинцев. Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании коллегии прокурор Актюбинской области Марат Кайбжанов отметил, что в текущем году органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса.

По актам прокурорского надзора были защищены права 412 тысяч граждан, взыскано 4,6 млрд тенге, из них в доход государства 3,6 млрд тенге, государству возвращено имущество на сумму 341 млн тенге. Также были отменены итоги 25 конкурсов в сфере государственных закупок на сумму более 6,4 млрд тенге, в бюджет возвращено свыше 700 млн тенге по фактам незаконного субсидирования субъектов агропромышленного комплекса. Прокуроры своевременно упредили необоснованные затраты из бюджета на сумму 9,5 млрд тенге.

При совместной работе прокуроров с местными исполнительными и правоохранительными органами была обеспечена динамика снижения уровня общей преступности.

В социально-экономической сфере были проведены результативные проверки и анализы по вопросам рационального использования земель, обеспечения граждан лекарственными средствами, охраны окружающей среды, защиты прав детей и другим актуальным направлениям.

По итогам коллегии прокурор области обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.