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Права атырауских учителей защитила прокуратура

28 Декабря 2018 18:23 133
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Права атырауских учителей защитила прокуратура

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские прокуроры защитили права учителей, передает корреспондент  МИА «Казинформ».

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«Прокуратурой города Атырау проведен анализ соблюдения законности в организациях образования при обучении детей с ограниченными возможностями. В соответствии со статьей 52 Закона «Об образовании», работникам организаций образования производится доплата за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, а также осуществляются другие выплаты в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан. В ходе анализа выявлены грубейшие нарушения прав работников на вознаграждение за труд. К примеру, одному из учителей начальных классов школы города за 70 часов работы с учеником начальных классов (являющимся инвалидом 3 группы) не выплачена доплата к заработной плате», - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Проинформировав, что  всего по акту надзора прокуратуры города Атырау защищены конституционные права 816 учителей, которым компенсированы денежные средства в размере 13 млн тенге.

 

 

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Ключевые слова: Генпрокуратура, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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