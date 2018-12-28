Права атырауских учителей защитила прокуратура

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские прокуроры защитили права учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой города Атырау проведен анализ соблюдения законности в организациях образования при обучении детей с ограниченными возможностями. В соответствии со статьей 52 Закона «Об образовании», работникам организаций образования производится доплата за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, а также осуществляются другие выплаты в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан. В ходе анализа выявлены грубейшие нарушения прав работников на вознаграждение за труд. К примеру, одному из учителей начальных классов школы города за 70 часов работы с учеником начальных классов (являющимся инвалидом 3 группы) не выплачена доплата к заработной плате», - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Проинформировав, что всего по акту надзора прокуратуры города Атырау защищены конституционные права 816 учителей, которым компенсированы денежные средства в размере 13 млн тенге.