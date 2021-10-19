Права 65 костанайских бизнесменов защитили с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На выездном совещании регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области рассмотрен вопрос качественного решения проблем бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Палаты, уже сегодня благодаря созданным механизмам защищены права 65 бизнесменов с начала года. Основной целью выездного совещания стала консолидация предложений бизнес-сообщества региона, разработка конкретных алгоритмов действий при нарушении прав бизнеса, устранение административных барьеров, работа не последствиями, а с причиной.

Председатель Регионального совета Айдарбек Ходжаназаров считает, что бизнесмен, сталкиваясь с проблемами, должен твердо знать, что ему окажут квалифицированную помощь и поддержку в «Атамекене». Причём, такие кейсы в работе регионального совета уже есть: когда в короткий период были защищены права предпринимателей.

Участники совещания обсудили также цифровую перезагрузку, которая напрямую связана с выходом бизнеса из «серой зоны». Представители «Альфа банка» рассказали о таких инструментах, как онлайн касса и POS-терминал в мобильном телефоне. Такие цифровые новшества позволяет малому и микробизнесу не нести дополнительных затрат (обе программы устанавливаются на смартфон бесплатно).

Представитель регионального совета Арсен Жетписпаев высказал мнение, что проблемы бизнеса зачастую пересекаются.

«Сегодня палата предпринимателей Костанайской области, региональный совет стали эффективной платформой для их решения. К примеру, вопросы легкой промышленности решаются не в рамках одного предприятия, а с участием практически всех представителей этой сферы. Это позволяет внести системность и выводит диалог на новый уровень», - считает он.

Как отметил в ходе совещания директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Костанайской области Данияр Кузенбаев, усилия направлены на решение конкретных задач для бизнеса, достижения результатов во всех сферах предпринимательства.

«Все эти факторы способствуют улучшению делового и инвестиционного климата в регионе. Важно работать на принципах открытости и прозрачности и достигать конкретных результатов», - подытожил Д. Кузенбаев.