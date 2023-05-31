Права 600 предпринимателей восстановлены в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов встретился с местными предпринимателями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной целью встречи стало информирование о результатах рассмотрения жалоб представителей бизнеса. Например, в сентябре прошлого года предприниматели жаловались на подачу органами государственных доходов исков в суд о признании сделки недействительной. В результате необоснованных исков налоговых органов в суд по половине из них решения состоялись в пользу предпринимателей.

В целях недопущения необоснованного вовлечения бизнеса в судебные споры 3 января подписан трехсторонний меморандум между прокуратурой области, департаментом государственных доходов и Палатой предпринимателей.

Теперь перед обращением в суд рабочая группа из представителей трех органов рассматривает соответствующие материалы на заседании, а иски в суд подаются только при наличии достаточных оснований.

Как сообщили в прокуратуре, в результате проводимой работы в текущем году исковые заявления по сравнению с прошлым годом уменьшились с 89 до 24 или на 73%. За 5 месяцев текущего года по результатам рассмотрения 29 актов надзора прокуратуры отменены 306 актов, 111 административных дел, восстановлены нарушенные права 600 предпринимателей, в пользу 68 предпринимателей взыскано 53 млн тенге.

Организована работа круглосуточных мобильных групп для реализации мер немедленной поддержки предпринимателей. В текущем году рассмотрено 142 сигнала, 70 предпринимателям разъяснены требования закона, удовлетворены 72 жалобы (по актам надзора в пользу 54 предпринимателей взыскано 26,1 млн тенге, оплаченные для обеспечения исполнения договора о государственных закупках, отменены административные взыскания, наложенные на 18 предпринимателей).