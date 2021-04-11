Права 5,5 тысяч работников защитили госинспекторы труда с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторами труда защищены права более 5,5 тыс. работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По состоянию на 1 апреля т.г. государственными инспекторами труда в 321 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 6,4 тыс. работниками на сумму более 1,007 млрд тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 254 предписания, обязательного для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 27,3 млн тенге», - сообщила пресс-служба Минтруда.

Как отметили в ведомстве, в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 5,5 тыс работников. Им выплачено 947,9 млн. тенге.