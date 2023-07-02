Права 386 предпринимателей защитили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в Атырауской области в рамках проекта «Дорогу бизнесу» защищены права 386 предпринимателей. Об этом сообщил начальник департамента по противодействию коррупции по Атырауской области Ерулан Сериккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Дорогу бизнесу» реализуется департаментом совместно с Палатой предпринимателей Атырауской области. Основная цель – помочь субъектам бизнеса в преодолении различных административных барьеров, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений. Субъекты бизнеса обращались по вопросам господдержки, налогового и таможенного администрирования, грузовых перевозок, земельных отношений. При этом в сферах госзакупок, налогового и таможенного администрирования по рекомендации департамента субъектами квазигосударственного сектора и государственными органами 153 предпринимателям выплачены задолженности в размере 992 млн тенге. А всего с начала года защищены или восстановлены права

386 предпринимателей», - сообщил Ерулан Сериккалиев.

Отметив, что зачастую многие административные барьеры искусственно создаются чиновниками. В таких случаях каждый предприниматель должен знать свои права. А департамент по противодействию коррупции по Атырауской области всегда готов оказать бизнесу необходимую помощь.